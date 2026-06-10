"키다리 군단" 체코의 높이, 한국이 뚫을까?

한국 축구 대표팀이 2026 월드컵 조별리그 첫 경기에서 장신 군단 체코와 맞붙는다. 체코의 압도적인 신체 조건을 극복할 전략이 필요하다.

한국 축구 대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 체코와 맞붙는다. 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 12일 오전 11시(한국시간)에 체코를 상대로 첫 승리를 노린다. 체코는 '키다리 군단'이라 불릴 만큼 압도적인 신체 조건을 자랑한다.

최종 엔트리 26명 중 무려 11명이 1m90cm 이상의 장신이며, 평균 신장은 186cm에 달한다. 베스트 11 중에서도 골키퍼 마테이 코바르(1m96cm), 센터백 라디슬라프 크레이치(1m91cm)와 로빈 흐라나츠(1m91cm), 미드필더 토마시 소우체크(1m92cm), 측면 공격수 루카스 프로보드(1m91cm), 원톱 파트리크 시크(1m91cm) 등 6명이 장신이다. 이들은 팀의 척추 라인을 형성하며 공중전에서 강점을 보인다. 체코는 지난 5일 미국 뉴저지에서 과테말라와의 평가전에서도 공중전 우위를 바탕으로 3-1로 승리했다.

파트리크 시크는 지난 시즌 분데스리가 레버쿠젠에서 28경기 16골을 기록하며 득점 랭킹 3위에 오른 체코의 간판 공격수다. A매치 53경기에서 26골을 터뜨렸다. 또한 1m99cm의 장신 공격수 토마시 호리는 '제2의 얀 콜러'로 불리며 헤더에 특화되어 있다. 주로 후반 교체 투입돼 상대 수비를 흔든다.

토마시 소우체크는 중원에서 엄청난 활동량을 보이며 '체코의 심장' 역할을 한다. 헤더 능력이 탁월해 세트피스에서 매우 위협적이다. 스리백에는 크레이치와 흐라나츠가 장신으로 포진해 있다. 주장 크레이치는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그 울버햄프턴에서 황희찬과 팀 동료였다.

골키퍼 코바르뿐만 아니라 백업 골키퍼 2명도 모두 1m90cm 이상이다. 이에 대해 이황재 JTBC 해설위원은 "체코와의 첫 경기가 한국 대표팀의 이번 대회 성패를 가를 수 있다"며 "체코는 키가 크지만 스피드가 떨어지는 단점이 있다. 측면 크로스에 대한 대비책을 마련한다면 충분히 좋은 경기가 될 수 있다"고 전망했다. 한국 대표팀은 체코의 높이를 어떻게 뚫을지, 그리고 빠른 역습으로 승부를 걸지 주목된다.

경기는 서울월드컵경기장에서 열리며, 많은 팬들의 응원이 기대된다. 대표팀은 이번 경기를 통해 월드컵 본선 진출의 교두보를 마련하려 한다. 체코전을 시작으로 조별리그에서 좋은 성적을 거둬야 한다. 한국의 공격수들은 체코의 장신 수비수들과의 공중전에서 밀리지 않도록 전략을 세워야 한다.

홍명보 감독은 빠른 패스와 측면 돌파를 통해 체코의 약점을 공략할 것으로 보인다. 또한 세트피스 상황에서 실점하지 않도록 집중력을 높여야 한다. 체코는 과테말라전에서도 세트피스로 골을 넣은 만큼 경계가 필요하다. 한국 대표팀은 손흥민, 황희찬 등 빠른 선수들을 활용해 체코의 느린 수비를 흔들어야 한다.

이번 경기는 한국 시간으로 12일 오전 11시에 열리며, 전국민의 관심 속에 치러진다. 대표팀의 선전을 기원한다





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