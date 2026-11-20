도널드 트럼프 미국 대통령 등 3국 정상 회담 직후 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 대한 대규모 보복 공격을 명령했다. 키이우 교량 피해와 크림대교 공격 이후의 전개 상황.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 중국 선전 기린산장에서 열린 사상 첫 미국·중국· 러시아 3자 정상회담 직후 우크라이나 에 대한 공격을 즉각 강화했다. 이번 일련의 군사 행동은 푸틴 대통령이 회담 직전 우크라이나 가 감행한 크림대교 공격을 보복의 명분으로 삼았음을 시사한다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 참석한 이 중대 회담의 여파는 군사적 충돌로 이어졌다. 국제 사회의 외교적 논의가 진행되는 와중에도 러시아의 무력 행보는 중단되지 않았으며, 이는 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁의 전략적 포부를 그대로 추진하고 있음을 보여준다.

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키이우 교량 타격 및 인프라 피해 현황

우크라이나 수도 키이우의 비탈리 클리치코 시장은 20일 텔레그램을 통해 러시아 탄도미사일 공격으로 드니프로강을 가로지르는 교량 3곳이 피해를 입었다고 밝혔다. 키이우에는 약 400만 명의 시민이 거주하며, 드니프로강 동서안을 연결하는 다리는 모두 8개에 불과해 이번 공격의 영향력이 큽니다.

우크라이나 원자력 발전을 위한 변전소와 송전선 등 전력 인프라도 주요 타깃이 되어 피해를 입었다. 볼로디미리 젤렌스키 우크라이나 대통령은 소셜미디어에 이번 공격이 역대 최대 규모 중 하나였다고 주장하며, 푸틴 대통령의 외교적 시도가 실패했음을 강조한다.

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크림대교 공격에 따른 러시아의 보복 논리

푸틴 대통령은 전날 기자회견에서 회담 직전 우크라이나가 감행한 크림대교 공격을 언급하며 보복을 예고했다. 그는 우리 측 보복 조치가 훨씬 더 고통스러울 것이라고 경고했으며, 이는 우크라이나의 공격에 대한 즉각적이고 강력한 대응을 의미한다.

2014년 러시아가 우크라이나 영토인 크림반도를 강제 병합한 이후 2018년 푸틴 대통령이 직접 개통한 크림대교는 양국 갈등의 상징으로 여겨진다. 이 다리에 대한 공격은 러시아 입장에서 국가적 자존심과 군사적 안보에 대한 중대한 도발로 간주되어 강력한 응징을 정당화하는 근거가 되었다.

국제 사회의 반응 및 향후 전망

키이우 북부 오볼론스키에서는 건물 화재가 발생했으며, 동북부 하르키우에서는 러시아군 드론 공격으로 병원 피해가 보고되었다. 톰 베렌드선 네덜란드 외교장관은 이러한 사건을 용납할 수 없다며 러시아 측에 강하게 항의했다. 네덜란드 방산 스타트업 데스티누스는 크림대교 공격에 자사의 순항미사일 '루타 블록 1' 9발을 동원했으며, 이 중 7발이 교량에 명중했다고 확인했다.

젤렌스키 대통령은 푸틴의 세계질서 재구축 시도가 사실상 실패했다고 평가하며, 군사적 승리의 필요성을 강조한다. 향후 러시아의 추가 보복 공격과 우크라이나의 방어 대응이 예상되며, 3국 정상회담의 외교적 성과가 군사적 긴장 완화로 이어질지 주목된다.