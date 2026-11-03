美-우크-러 3자 회담 아부다비서 개최, 전후 안보 체계 논의

도널드 트럼프 전 대통령 특사 스티브 윗코프 중재로 미국, 우크라이나, 러시아가 11월10일 아부다비에서 협상 테이블에 앉는다. 전후 안보 보장과 종전 조건을 논의한다.

미국과 우크라이나, 러시아는 오는 11월10일 아랍에미리트 아부다비에서 전쟁 종전을 위한 3자 실무급 회담을 개최한다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 윗코프 가 중재자 역할을 맡아 이번 협상을 주도하며, 이는 2월 스위스 제네바 회담 이후 9개월 만에 열리는 첫 공식 대화다.

스티브 윗코프 중재한 3자 회담 일정

스티브 윗코프 특사는 2일(현지시각) 소셜미디어 엑스(X)에 11월10일부터 11일까지 아부다비에서 우크라이나와 러시아 간 실무급 협상을 중재할 계획이라고 밝혔다. 이번 논의는 전후 안보 체제 구축, 긴장 완화, 인도주의적 노력, 그리고 평화로 나아가는 다음 단계를 집중적으로 다룰 예정이다.

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스티브 윗코프 특사는 지난달 21일 러시아 상트페테르부르크에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 면담을 갖고 3자 협상 재개에 합의한 바 있다. 미국 협상단은 3일부터 7일까지 벨기에 브뤼셀에서 영국, 프랑스, 독일, 유럽연합(EU), 북대서양조약기구(NATO) 대표들과 만나 전방위적 준비 작업을 진행한다.

미 협상단은 유럽 국가들이 요구하는 종전 조건과 우크라이나의 전후 안보 보장 방안을 청취할 계획이다. 이는 미국이 서방 동맹국들의 입장을 수렴하여 통일된 스탠스를 마련하기 위한 전략적 움직임으로 해석된다.

크렘린궁 확인한 러시아 대표단 구성

러시아 크렘린궁도 협상 일정 수립을 공식 확인했다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 3일 기자들에게 러시아 대표단이 11월10일 아부다비로 이동해 3자 회담에 참여할 것이라고 발표했다. 블라디미르 메딘스키 푸틴 대통령 보좌관이 수석 대표로 나서 지난 2월 회담에 이어 협상을 이끌 예정이다.

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전후 국경line 설정이 이번 협상의 가장 큰 쟁점으로 떠올랐다. 블라디미르 푸틴 대통령은 우크라이나가 돈바스 지역(도네츠크주와 루한스크주)의 영유권을 포기해야 종전할 수 있다는 입장을 고수하고 있다.

러시아는 2022년 2월 전면 침공 이후 루한스크주 영토의 대부분과 도네츠크주 약 80%를 점령한 상태다. 반면 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 멈추고 국경선을 협상해야 한다는 opposing view를 펼치고 있다.

우크라이나가 군사 요충지를 함부로 내줄 수 없는 이유는 지형적 리스크 때문이다. 우크라이나의 요충지 양보는 수도 키이우까지 완만한 내리막 지형을 열어 러시아의 추가 침공을 막기 어렵게 만들기 때문이다.

전후 우크라이나 안보 보장 방안 갈등

전후 우크라이나의 안보 보장 방안에서도 양국의 입장차가 크다. 우크라이나는 서방 군대가 자국 영토에 주둔하며 전쟁 재발을 억제하기를 원한다. 프랑스와 영국 등은 다국적 안보군을 꾸려 우크라이나에 파병하기로 이미 약속한 상태다.

블라디미르 푸틴 대통령은 서방 군대 주주를 나토의 동진 시도라고 간주할 수 있어 이는 큰 쟁점이 될 수 있다. 이번 회담에서 양국의 입장차가 좁혀질지는 여전히 불투명하며, 협상 성패는 안보 보장 메커니즘의 구체적 실행 가능성에 달려 있다.

회담 직전까지 이어지는 맹폭과 민간 피해

회담 일정 발표 전후로 전선에서는 긴장감이 오히려 고조되고 있다. 러시아군의 우크라이나 전역 공습과 우크라이나의 러시아 내부 타격이 교차하며 민간 피해가 속출하고 있다. 미 싱크탱크 전쟁연구소(ISW)는 러시아의 민간 피해 증가가 유럽의 지원을 차단하려는 전략이라고 분석했다.

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우크라이나 공군에 따르면 러시아군은 2일 밤부터 3일 아침까지 우크라이나 전역에 60발 이상의 미사일과 289대의 드론을 발사했다. 동부 하르키우주에서는 의료시설이 폭격되어 73명이 다치고 226명이 다른 병원으로 전원되는 비극이 발생했다.

남부 자포리자주 코미슈바하의 구호물자 배급센터와 공습 대피소 폭격으로 최소 29명이 숨졌다. 이 학교는 인도주의 물자 배급 장소로 쓰였으나 러시아 폭격으로 무너졌으며, 구조대원들이 잔해 사이에서 주검을 옮기는 참혹한 상황이 전개되었다.

우크라이나 역시 보복 공격에 나섰다. 2일 밤부터 3일 새벽 사이 러시아 모스크바 북쪽의 야로슬라블 정유공장을 드론으로 공습했다. 미하일 예브라예프 야로슬라블주 주지사는 텔레그램을 통해 대규모 화재가 발생했다고 밝혔다.

야로슬라블 정유공장은 러시아군과 군수산업에 공급되는 연료를 정제하는 핵심 시설이다. 우크라이나는 러시아의 전쟁 자금줄인 에너지 수출을 끊고 러시아군의 연료 조달 비용을 높이려는 전략적 목적으로 이 시설을 공격했다.

전문가들은 미국과 우크라이나, 러시아의 3자 회담이 실질적인 진전을 보일지 의문시하고 있다. 스티브 윗코프 특사의 중재 노력에도 불구하고, 블라디미르 푸틴 대통령과 우크라이나 정부 간 신임 부족은 회복하기 어려운 장벽으로 남아 있다.

11월10일 아부다비에서 열릴 회담이 단순한 외교적 프로토콜을 넘어, 전쟁 종식의 실제 계기가 될 수 있을지 국제사회의 이목이 집중되고 있다. 전후 세계 질서와 우크라이나의 운명을 결정할 이 협상의 결과를 주목해야 한다.