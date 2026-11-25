미국이 한국, 중국, EU 등 14개 경제實體에 대해 세션 301 조항 기반의 과잉생산 관세 부과를 제안했다. 한국은 기존 한미 무역협정 상 15% 관세 상한이 유지되며, 조사는 오는 1월부터 시행될 예정이다.

도널드 트럼프 행정부는 미국 무역대표부(USTR)를 통해 한국, 중국, 일본, 유럽연합(EU) 등 14개 경제實體에 대해 구조적 과잉생산 문제를 해소하기 위한 ' 과잉생산 관세' 부과 계획을 공식 제시했다. 이 제안은 기존 무역 협정의 관세 상한선을 초과하지 않도록 설계되었으며, 특히 한국에 대해서는 기존 한미 무역 협정에서 정한 15%의 관세 상한이 그대로 유지될 것이라고 밝혔다. 이에 따라 한국산 제품에 대한 추가적인 관세 부담은 현재 수준에서 안정적으로 관리될 전망이다.

미국 무역대표부 세션 301 관세 부과 안건 핵심

25일(현지시간) 로이터 통신에 따르면, 제이슨 그리어 USTR 대표의 주도 아래 진행된 이번 조치의 핵심은 미국 무역법에 있는 세션 301 조항을 활용하는 것이다. 세션 301 조항은 외국 정부의 차별적이거나 불합리한 관행이 미국 무역에 부담을 가할 경우, 미국 대통령이 관세 부과나 수입 할당량 조정과 같은 보복 조치를 취할 수 있도록 권한을 위임하고 있다. 미국 고위 관료는 이번 관세가 기존 무역 협정의 상한을 넘지 않는 범위 내에서만 적용될 것이라고 명확히 했다.

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대상 14개 경제實體 중 가장 높은 20%의 관세가 부과될 것은 중국이다. 나머지 대상국들의 경우, 한국, 일본, EU, 대만은 15%의 관세 상한이 유지되며, 말레이시아는 19%의 상한이 유지된다. 초기 조사 대상에 포함되었던 멕시코와 노르웨이는 이번 조치에서는 제외된 상태다. 이는 미국이 중국을 제외한 주요 무역 파트너들과의 관계에서 기존 협정을 유지하겠다는 의지를 보여주는 동시에, 중국에게는 더욱 강력한 압박을 가하겠다는 전략으로 해석된다.

이번 과잉생산 관세는 지난 7월 60개 경제實體에 부과된 10%에서 12.5% 수준의 관세와 중복되지 않는다. 당시 부과된 관세는 강제노동 관련 집행 부족을 이유로 한 것이었으며, 이번 조치는 이를 대체하거나 보완하는 성격이다. 미국은 연방법원 대법소가 2월 상호 관세에 대해 위헌 결정을 내리자, 3월 강제노동 집행 및 제조업 과잉생산 관행에 대한 세션 301 조사를 각각 개시한 바 있다.

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한국 경제에 미치는 영향과 주요 쟁점

한국에 미치는 구체적인 영향을 살펴보면, USTR은 2024년 한국의 대중국 서비스 및 무역 흑자액이 560억 달러에 달했다고 명시했다. 이를 바탕으로 USTR은 한국이 과잉생산 우려를 보이는 주요 산업으로 전자제품, 자동차 및 부품, 기계류, 철강, 선박 및 해양 장비, 석유화학 산업을 지목했다. 한국 측은 지난해 미국 내 3500억 달러 투자 약속을 했으며, 상호 관세율을 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 바 있어 이번 관세 유지 조치는 기존 합의를 존중하는 결과로 평가된다.

그러나 향후 변수는 존재한다. 앞서 미국 정치 매체 폴리토는 USTR이 한국의 디지털 규제를 포함해 한국, EU, 호주에 대한 세션 301 조사도 고려 중이라고 보도했다. 만약 이러한 디지털 규제 관련 조사가 진행되어 추가 관세가 부과될 경우, 현재 유지되고 있는 15%의 관세 상한 협상이 다시 불확실해질 수 있다. 이는 한국 경제界가 향후 미국과의 무역 협상에서 디지털 무역 장벽을 핵심 쟁점으로 다루어야 함을 시사한다.

관세 시행 절차 및 향후 전망

구체적인 관세율은 해당 날 연방 관보(Federal Register)에 발표될 예정이다. 이후 공개 의견 수렴 기간과 공청회 등의 행정 절차를 거친 후, 관세는 내년 1월부터 시행될 가능성이 크다. 미국 고위 관료는 이러한 절차를 통해 관련 국가들과의 의견을 충분히 조율한 후 시행에 들어갈 것이라고 설명했다. 이는 시장 관계자들이 관세 시행 전에 대응 전략을 수립할 수 있는 시간을 확보하도록 한다.

중국의 경우, 이번 20% 관세가 트럼프 첫 행정부 당시 부과된 약 25%의 관세와 합산되어 총 45% 수준의 높은 관세 장벽이 형성될 전망이다. 반면 한국과 주요 선진국들은 기존 협정에 따른 관세율 유지를 통해 무역 불확실성을 일정 부분 해소할 수 있게 되었다. 다만, 디지털 규제 분야의 추가 조사가 진행될 경우, 향후 한미 무역 관계에서 새로운 긴장이 발생할 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요하다.

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이번 조치는 미국이 자국 제조업 보호를 위해 무역법을 적극 활용하는 동시에, 주요 동맹국들과는 기존 협정을 유지하려는 양면적 접근을 보여준다. 한국 정부는 미국 내 투자 확대 및 관세 협상 이행을 통해 무역 마찰을 최소화하는 데 주력할 것으로 보이며, 미국 측은 세션 301 조사를 통해 구조적 문제를 해결하겠다는 입장을 고수하고 있다. 앞으로도 무역 관련 정책의 변동성에 대비한 기업들의 유연한 대응이 요구되는 시점이다.