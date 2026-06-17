美, 이란과 종전 MOU 공개…통행료 조항 등 논란

미국이 이란과의 종전 양해각서 전문을 공개하며 통행료 부과 조항과 레바논 전선 포함 등 여러 논란에 휩싸였다.

미국과 이란의 전쟁 종료 양해각서(MOU) 전문이 도널드 트럼프 미국 행정부에 의해 공개되면서 여러 조항이 논란에 휩싸이고 있다. 특히 제5조는 통항 수수료와 기뢰 제거, 향후 관리 체계 등 호르무즈 해협 관련 이란의 조치를 명시해 논란의 중심에 있다.

해당 조항에 따르면 이란은 MOU 서명 후 60일 동안만 상선들이 무료로 안전하게 통항할 수 있도록 준비할 것이며, 이후에는 비용을 징수할 가능성이 있다. 또한 이란은 오만과 협력하여 호르무즈 해협의 미래 관리 및 해양 서비스를 규정할 예정이다. 이는 미국 내에서 에너지 가격 상승과 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 부담으로 작용할 수 있으며, 다른 국가들의 불만도 예상된다. 이란이 통행료를 부과하면 에너지 운송비용이 상승해 유가를 높일 수 있기 때문이다.

제4조는 미군의 대이란 해협 봉쇄를 30일 이내에 해제하는 내용으로, 뉴욕타임스는 이를 이란의 즉각적인 승리로 평가했다. 이란의 경제 위기가 완화될 수 있지만 미국은 핵 협상에서 중요한 지렛대를 잃게 되며, 이란이 협상을 지연할 동기를 제공할 수 있다. 제10조와 11조는 미국이 이란산 원유 및 석유 제품 수출에 대한 제재를 면제하고 동결 자산을 즉시 사용할 수 있도록 허가하는 내용이다. 이는 대이란 강경파의 우려를 불러일으키며, 테러리스트나 제재 대상으로 지정된 이란 군 당국자나 기업도 혜택을 받을 가능성이 있다는 지적이 나온다.

제6조는 이란 재건과 경제 발전을 위해 최소 3000억 달러 규모의 계획을 미국이 다른 중동국들과 약속하는 내용이다. 트럼프 대통령은 미국이 직접 자금을 대지 않는다고 강조했지만, 결과적으로 이란에 막대한 자금을 지원하는 것이며 전쟁 피해 배상금 성격이 짙어 논란이다. 제1조에는 미국과 이란이 모든 전선에서 전쟁 종료를 선언하면서 레바논을 포함시켰다. 이는 이스라엘의 불만을 야기할 수 있다.

미국과 이란 간의 이번 MOU는 향후 협상과 중동 정세에 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 각국의 반응과 대응이 주목된다. 전문가들은 이 합의가 단기적인 평화를 가져올 수 있지만 장기적으로는 새로운 갈등을 유발할 수 있다고 분석한다





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미국-이란 종전 MOU 호르무즈 해협 통행료 레바논

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