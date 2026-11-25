트럼프 행정부가 한국의 3대 메가프로젝트를 구조적 과잉생산 유발 정책으로 규정하며 통상 갈등의 중심에 한국 산업정책을 놓았습니다. 향후 관세 인상 압박으로 한국 산업 육성이 위축될 수 있는 상황이 조성되었습니다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 이재명 정부의 핵심 산업 육성 전략인 ' 3대 메가프로젝트'를 포함한 한국의 전반적인 산업정책을 '미국의 상거래에 피해를 주는 불합리한 관행'으로 공식 지목하며 통상 갈등의 전선을 확장했습니다. 미국 무역대표부( USTR)는 지난 25일(현지시간) 공개한 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과 및 대응 조치안을 통해 한국, 일본, 유럽연합(EU) 등 주요 파트너 국가에 적용할 관세율로 15%를 제시하면서도, 한국의 산업지원 정책 자체가 과잉생산 유발 요인으로 작용한다고 비판했습니다.

USTR 301조 조사, 한국 산업정책이 과잉생산 유발 요인으로 규정

USTR은 이번 조사 보고서에서 한국의 자동차, 석유화학, 반도체 산업에서 '구조적 과잉생산의 징후가 두드러진다'고 판단했습니다. 특히 트럼프 행정부는 미국 내 기업의 투자 확대를 위해 한국 정부가 수행한 지원책을 상세히 열거하며, 이러한 조치가 시장 왜곡을 초래한다고 명시했습니다. USTR은 한국 정부가 지난 7월 약 800조원 규모의 기업 투자 약속을 바탕으로 광주와 전라 지역에 새로운 반도체 클러스터를 조성하는 계획을 발표했다고 지적하며, 이를 구조적 과잉생산을 유발하거나 유지하는 한국의 산업정책 사례로 꼽았습니다.

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보고서는 한국의 반도체 산업 지원 정책이 설계부터 제조, 첨단 패키징에 이르기까지 가치사슬 전반을 포괄한다고 설명했습니다. 한국 정부는 15년간 30조원을 투입하여 인허가 절차를 간소화하고 전력 및 용수 인프라를 확충한다는 계획을 세웠는데, USTR은 이러한 인프라 확충이 과잉 생산 능력을 부추긴다고 평가했습니다. 또한, 휴머노이드 로봇의 세계시장 점유율 20% 달성 및 인공지능(AI) 데이터센터 구축 추진 역시 '3대 메가프로젝트'의 일부로 간주하며, 이 세 가지 사업 모두 구조적 과잉생산을 유발하거나 이에 기여하는 사례로 제시했습니다.

15% 관세 방어 성공, 그러나 산업정책 자체에 대한 우려 증대

미국이 한국에 적용하는 관세 상한은 한·미 합의대로 일단 15% 선을 지켰습니다. USTR이 제안한 15% 관세는 과잉생산 관세와 기존 최혜국대우(MFN) 기본관세, 강제노동 관세를 합산하여 15%를 넘지 않도록 조정된 수치입니다. 한국은 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하는 대신 관세율을 25%에서 15%로 낮추는 무역합의를 체결한 바 있습니다. 지난해 연간 495억달러였던 대미 무역흑자가 올해 1월부터 10월까지 1023억달러로 불어났음에도 불구하고, 일단 '15% 상한' 합의가 무너지는 사태는 피할 수 있게 되었습니다.

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그러나 15% 관세 상한을 방어해냈다고 안도하기에는 이른 시점입니다. USTR의 보고서가 단순한 관세율 제시에 그치지 않고 한국 정부의 산업정책 전반에 대한 문제 제기를 담았기 때문입니다. 트럼프 행정부는 지난해 상호관세가 법원 판결로 무효화되자 무역법 301조를 동원해 새로운 관세 부과에 나섰으며, 지난 7월 강제노동 관세를 부과한 데 이어 과잉생산 관세를 추가로 부과하겠다고 예고해 왔습니다. 이번에 구체적인 관세율이 제시된 것은 이러한 일련의 조치의 일환입니다.

협의 불만족 시 최대 25% 관세 부과 가능성 열어둬

미국은 과잉생산 문제에 대한 한국의 대응이 미흡할 경우 관세율을 높일 가능성도 명확히 열어뒀습니다. USTR은 이날 함께 공개한 연방관보 게재 예정 공고문에서, 한국과의 협의 결과나 기존 약속 사항이 만족스럽지 않을 경우 최대 25%의 관세를 부과하는 방안도 검토하겠다고 밝혔습니다. 이는 한국 정부가 약속한 투자 실행 속도가 미국 측의 기대에 미치지 못하거나, 산업지원 정책이 지속될 경우 추가 제재가 가해질 수 있음을 시사합니다.

다만, 반도체와 자동차 등 무역확장법 232조에 따른 품목관세 적용 대상은 이번 과잉생산 관세 부과 대상에서 제외하는 방안이 제시되었습니다. 이로 인해 반도체 자체에 직접적인 과잉생산 관세가 부과되지는 않겠지만, 한국의 반도체 육성 정책이 향후 관세 인상의 명분이 될 수 있는 구조가 만들어졌습니다. 트럼프 행정부는 한국 정부가 반도체 생산능력 확대를 위해 취한 각종 지원책을 상세히 열거하며, 이러한 정책들이 미국 기업에 불공정한 경쟁 환경을 조성한다고 주장하고 있습니다.

산업 육성 vs 통상 압박, 한국 정부의 이중고 심화

반도체 호황기에 과감한 투자를 단행해 한국 경제의 도약을 꾀해 온 한국 정부로서는 적극적 산업 정책을 추진하는 동시에 미국의 통상 압박으로부터 이를 지켜내야 하는 중대한 과제를 안게 되었습니다. 미국이 통상 갈등의 전선을 한국의 산업정책 자체로 확대하면서, 향후 미국의 관세 인상 압박에 한국 정부의 산업 육성 정책이 위축될 가능성이 배제할 수 없게 된 상황입니다.

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USTR은 한국의 3대 메가프로젝트가 구조적 과잉생산을 유발하는 핵심 요인이라고 규정하며, 이에 대한 구체적인 해명 및 조정 조치를 요구할 것으로 예상됩니다. 한국 정부는 향후 미국과의 협의 과정에서 산업정책의 취지와 효과를 충분히 설명하고, 미국의 우려를 해소하기 위한 대안을 모색해야 할 것입니다. 단, 미국의 입장이 이미 구체적으로 드러난 만큼, 한국이 만족스러운 수준에서 합의를 이끌어내기 위해서는 추가적인 양보나 정책 조정이 필요할 수 있다는 전망이 지배적입니다.