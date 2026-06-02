美 USTR 대표, 관세 정책 강조…'무역 적자 왜곡, 시장 원리로 설명 안 돼'

미국 무역대표부(USTR) 대표 제이미슨 그리어는 IMF 기고문을 통해 무역 균형 회복을 위한 관세 정책의 중요성을 거듭 강조했다. 과거 30년간의 정책 소홀로 미국 제조업 일자리가 감소하고 공장이 폐쇄됐으며 무역 적자가 급증했다고 주장하며, 미국의 대중국 무역 적자 감소와 상호관세 정책 효과를 근거로 제시했다. 그는 정부의 산업 정책이 세계 경제를 왜곡해 만성적 적자국과 흑자국을 만들었다며, 무역법 301조 조사 결과 발표를 앞두고 관세 정책 필요성을 역설했다.

미국 무역대표부( USTR ) 대표 제이미슨 그리어 는 국제통화기금(IMF)의 금융·개발 정책 매거진 기고문을 통해 무역 균형 회복을 위한 관세 정책 의 중요성을 강조했다. 그는 과거 30년간 관세와 수입 규제가 정책에서 소홀히 다뤄져 미국의 제조업 일자리가 감소하고 공장이 폐쇄되며 무역 적자 가 급증했다고 주장했다.

그리어는 미국의 대중국 무역 적자가 전년 대비 32% 감소했으며, 트럼프 대통령의 상호관세 정책 시행 이후 상품 무역 적자 규모가 매월 감소세를 보였다는 점을 근거로 제시했다. 그는 '세계에서 가장 비옥한 농지를 가진 미국이 농업에서 무역 적자를 기록할 수 있는지, 에너지 자원이 부족한 한국이 어떻게 철강 강국이 됐는지'를 반문하며, 각국의 경제 개입이 세계 경제를 왜곡해 만성적 적자국과 흑자국을 만들었다고 지적했다. 이는 정부의 산업 정책이 시장 원리와 비교 우위 이론만으로 설명하기 어려운 무역 구조를 형성한다는 시각을 드러낸다.

그는 무역 적자와 흑자 문제와 관련해 적자국이 무기력하게 머물 필요는 없지만, 흑자국이 실질적 압박 없이는 행동할 이유가 없다며 관세 정책 필요성을 역설했다. 무역법 122조에 따른 글로벌 관세는 최장 150일간 부과 가능하며, 이 기간이 끝나는 7월 하순 이전에 무역법 301조 조사 결과를 근거로 새 관세가 도입될 것으로 예상된다. 그리어 대표는 CNBC 인터뷰에서 한국을 포함한 수십 개국을 대상으로 한 301조 조사 결과가 몇 주 안에 발표될 것이라고 밝혔다





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