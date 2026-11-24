미국 무역대표부(USTR)가 이르면本周 과잉생산 관세 조사 결과를 발표할 전망이다. 이는 301조 조사 결과로, 한미 간 15% 관세 상한线与 충돌 가능성이 있어 글로벌 무역 흐름에 변수가 될 수 있다.

미국 무역대표부 (USTR)가 이르면 이번 주 중 ' 과잉생산 관세' 조사 결과를 공식 발표할 전망이다. 미 경제 전문 매체 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해, USTR이 중국과 유럽연합(EU), 한국, 일본 등 16개 경제주체를 상대로 진행해 온 무역법 301조 조사의 결과가 신속하게 공개될 것으로 보인다고 전했다.

과잉생산 관세 301조 조사 결과 발표

USTR은 이번 주 중 관세 부과 계획을 예고하고, 대상국들의 반박 의견 수렴 등을 거쳐 최종 관세율을 확정할 예정이다. 이번 발표에는 과잉생산 문제가 악화하거나 정책 변경이 없을 경우 관세를 추가로 인상할 수 있다는 조항이 포함될 가능성도 있다. 이로 인해 글로벌 공급망 재편과 무역 분쟁이 다시 격화될 수 있다는 분석이 나온다.

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이번 주 중 발표될 조사 결과는 엔비디아의 첨단 인공지능(AI)칩 중국 밀반입 의혹과 관련된 논란에 대한 시선을 다른 쪽으로 돌리는 효과가 있을 것으로 WSJ은 지적했다. 현재 엔비디아 젠슨 황 CEO와 도널드 트럼프 대통령까지 연루 가능성이 제기되며 높은 관심을 받고 있는 상황에서, 이번 관세 발표는 정치·경제적 맥락을 바꾸는 중대한 사건이 될 수 있다.

한미 간 15% 관세 상한線과 충돌 우려

한국은 지난해 미국과 3,500억 달러의 대미 투자 약속을 통해 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추는 데 합의한 바 있다. 미국은 기존 합의를 존중하겠다는 입장을 밝히고 있어, 과잉생산 관세가 부과된다고 해도 기존 강제노동 관세 12.5%와 합쳐 15%를 넘지 않을 것이라는 전망이 지배적이다. 그러나 이는 새로운 변수가 등장할 경우 달라질 수 있다.

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한편, 미국 정치전문매체 폴리티코는 USTR이 한국과 EU, 호주의 디지털 규제를 대상으로 301조 조사를 검토하고 있다고 보도했다. 조사가 추가 관세 조치로 이어질 경우, 현재 논의 중인 '15% 관세 상한'에 대한 불확실성이 커질 수 있다는 우려가 제기되고 있다. 이는 미국 내 디지털 규제에 대한 민감한 반응을 반영한 것으로 보인다.

한국 디지털 규제와 미 의회의 압박

하원 세입위원회 에이드리언 스미스 무역소위원장을 비롯한 공화당 의원 18명은 최근 USTR에 서한을 보내, 한국의 디지털 규제로 인해 향후 10년간 미국 경제에 최고 5,250억 달러(약 705조 원)의 손실이 발생할 수 있다고 주장했다고 폴리티코는 전했다. 미국 경제단체들은 온라인플랫폼거래 공정화법 등 한국에서 추진 중인 3가지 법안이 미국 기업에 차별적인 효과를 줄 수 있다고 주장하며 이달 초 USTR에 서한을 제출하기도 했다.

무역법 301조는 외국 정부의 무역 관행이 미국 정부에 의해 불공정하다고 판단될 때, 관세 등을 동원해 보복 조치를 취할 수 있도록 허용한 조항이다. 이 조항에 따른 조사 및 조치에는 대통령의 재량이 크게 작용하므로, 향후 관세 정책의 방향성은 행정부의 판단에 따라 크게 달라질 전망이다. 시장 참여자들은 USTR의 발표를 면밀히 주시하며 후속 조치에 대비하고 있다.