美 항공관제 시스템 과부하로 항공편 대량 결항, 현대화 자금 요구

미국 전역의 항공기 이륙 중단 사태는 노후 항공관제 통신망 시스템 과부하가 원인으로 지목됐다. FAA와 도니피 교통부 장관은 이번 사고를 계기로 항공관제 시스템 현대화를 위한 추가 예산 500억달러를 의회에 요구했다.

미국 전역의 항공교통 마비 사태는 14일(현지시각)에도 여전히 그 여파가 컸다. 전날인 13일부터 이어진 이륙 중단 이후에도 14일 기준 5300편 이상의 항공편이 결항하는 등 혼란이 계속되었다. 이 같은 대규모 지연 사태는 노후화된 연방항공청( FAA)의 항공관제 통신망 교체 과정에서 발생한 시스템 과부하가 주요 원인으로 지목되었다. 항공 당국은 15일 밤까지 정상적인 운항 일정으로 복귀할 수 있을 것으로 내다봤다.

항공관제 시스템 과부하 원인

미국 교통부는 이번 사고의 핵심 원인이 노후 항공관제 통신망을 교체하는 과정에서 발생한 시스템 과부하라고 공식 발표했다. 미 당국은 이번 사건과 관련해 사이버 공격이나 인공지능(AI) 시스템의 개입 가능성은 배제했다. 브라이언 베드퍼드 연방항공청(FAA) 청장은 최근 도입을 추진 중인 인공지능 기반 항공교통 관리 지원 시스템이 사고가 발생한 통신망과 전혀 연결되어 있지 않다고 밝혔다. 즉, 새로운 기술 도입이 사고 원인과 무관하며 기존 인프라의 한계가 드러난 것임을 강조했다.

Also read 고경표 음주운전 사고로 방송사들 방송 편집 및 출연 취소 대응

대량 결항 현황 및 복구 전망

로이터 통신에 따르면 항공편 추적업체 플라이트어웨어(FlightAware)의 집계에 따르면, 14일 오후 4시15분 기준 미국 국내선과 미국을 오가는 국제선 항공편 5300편 이상이 결항했다. 또한 약 6300편의 항공편이 지연되는 상황으로, 이는 FAA가 앞서 이날 오전 예측한 결항 규모를 넘어선 수치다. 베드퍼드 청장은 이날 워싱턴 교통부 청사에서 열린 기자회견에서, 이날 예정된 항공편 중 약 4만 1000편 가운데 4000명에서 5000명 정도가 결항할 것으로 예상된다고 밝혔다. 그는 최악의 상황은 지났으며, 15일 밤에는 정상적인 운항 일정으로 복귀할 수 있을 것으로 전망했다.

Advertisement

역사적 기록과 규제 당국 대응

이로써 미국 항공교통 마비 사태는 2001년 9·11 테러 이후 가장 긴 전국 단위 항공기 이륙 중단 사례로 기록되었다. FAA는 13일 오후 항공관제 통신과 레이더 시스템에 장애가 발생하자 오후 3시54분께 미국 전역의 공항에서 항공기 이륙을 전면 중단하는 조치를 내렸다. 이륙 금지 조치는 4시간 이상 이어진 뒤 동부시각 오후 8시15분께 해제되었다. 이 기간 동안 수천 대의 비행기가 대기하거나 착륙을 미뤄야 했으며, 이로 인한 여행객들의 불편과 항공사들의 손실은 이루 말할 수 없었던 것으로 알려졌다.

항공관제 노후화 문제와 추가 예산 요구

이번 사태는 미국 항공관제 시스템의 심각한 노후화 문제를 다시 한번 부각시켰다. 베드퍼드 청장은 기존 시스템을 유지하기 위해 막대한 비용을 투입해 왔지만, 근본적인 교체가 불가피하다고 지적했다. 숀 더피 교통부 장관은 의회에 항공관제 시스템 현대화를 위한 추가 예산 500억달러(약 67조원)를 요구했다. 이는 단순한 보수 차원을 넘어, 현재 시스템이 감당하기 어려운 항공 교통량을 안정적으로 처리하고 재발 방지하기 위한 필수적인 투자임을 시사한다. 항공 업계는 이제 이 예산이 어떻게 집행되고 시스템이 교체될지에 주목하고 있다.