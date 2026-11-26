대한상의, 미국 중간선거 이후 통상환경 변화와 무역규제 강화에 따라 정부의 세액공제 등 투자 인센티브 유지와 적극적인 지원을 주문했다.

대한상의 는 27일 서울 중구 회관에서 박정성 산업통상부 통상교섭본부장을 초청해 국제통상위원회를 개최했다. 이 자리에서는 미국 중간선거 이후 이어지는 글로벌 통상환경 변화와 주요국들의 무역규제 강화로 인한 우리 기업의 수출 및 해외투자 불확실성이 심화되고 있다는 우려가 제기되었다.

이 같은 불확실성 속에서도 수출 1조 달러라는 성과를 유지하기 위해서는 정부 차원의 적극적인 지원이 필수적이라는 주장이 나왔다. 대한상공회의소는 세액공제 등 기존 투자 인센티브를 유지하고 민관 협력을 통한 대응 역량을 강화해야 한다고 강조하며, 변화하는 국제 정세에 유연하게 대처할 것을 정부에 요청했다.

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주요 기업 임원들 참여해 대응 방안 논의

이번 회의에는 이계인 대한상의 국제통상위원장(포스코인터내셔널 대표이사)과 김정일 대한상의 상근부회장, 그리고 삼성전자, SK, 현대차, LG에너지솔루션, 한화오션, 롯데, 두산, 효성중공업, 한국항공우주산업(KAI) 등 국내 주요 기업들의 경영진이 대거 참석했다.

참석자들은 미국 중간선거 이후 의회 내 견제가 강화되고 통상정책의 변화가 예상됨에 따라, 대미 무역흑자 확대와 함께 미국 무역법 301조에 따른 추가 통상조치 가능성 등 불확실성이 상존하고 있다고 분석했다. 이에 따라 기업들은 정부와 긴밀히 협력하여 통상 현안을 해결해 나가야 한다는 데 의견을 같이했다.

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반도체 세액공제 축소 우려와 보호무역 확산 대응

특히 반도체 업계에서는 미국의 투자세액공제 축소 가능성에 대한 우려가 깊어졌다. 업계 관계자는 현재 미국 내 반도체 시설 투자에 적용되는 35%의 투자세액공제가 올해 말 이후 신규 착공분부터는 적용되지 않을 수 있다며, 내년 이후에도 이 공제가 유지되도록 한미 정부 간 협의와 미국 의회 차원의 입법적 지원이 필요하다고 건의했다.

완성차 업계는 미국발 보호무역주의가 유럽연합(EU) 등으로 확산되는 것을 우려했다. EU는 역내산 우대를 골자로 한 산업가속화법(IAA)을 추진하고 있으며, 최근 하이브리드차에 대한 긴급수입제한조치(세이프가드) 잠정조치를 발표한 바 있다. 기업들은 우리 기업이 불이익을 받지 않도록 정부 차원의 대응과 EU 측과의 협상이 절실하다고 지적했다.

에너지 섹터 및 민관 협력 강화 방안 제시

에너지 업계에서도 미국 중간선거 이후 원전 정책 추진 속도와 사업 여건이 달라질 수 있다는 점을 우려하며 선제적인 대응을 요청했다. 원전 및 가스발전 등 주요 대미 투자 프로젝트가 원활하게 추진될 수 있도록 한미 정부 간 협의를 통해 미국 의회와 주 정부의 정책 및 규제 변화를 모니터링하고 대응해야 한다는 것이다.

윤철민 대한상의 국제통상본부장은 미국의 관세 및 산업정책 불확실성이 여전함에 따라 투자 인센티브와 전문인력 비자 등 대미 투자환경의 안정성을 확보하는 것이 중요하다며 강조랐다. 대한상의는 기업 현장의 애로가 실질적인 통상 협상과 정책 지원으로 이어질 수 있도록 민관 가교 역할을 강화하고, 한미 전략투자가 대기업뿐 아니라 중소·중견 협력업체의 새로운 성장 기회로 확산되도록 지원할 방침이다.