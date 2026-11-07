美 중간선거 여파...한국原発 진출, 데이터센터 규제 강화로 불투명성 커져

미국 중간선거 결과 민주당의 압승으로 데이터센터 규제 강화 기류가 확산되면서, 한국과 미국 간 1200억 달러 규모 원전 투자 계획의 향후 전망이 불투명해지고 있다.

미국 의회 하원 장악과 주요 주 지사선에서 민주당 후보들의 압승이 확정되면서, 한국의 대규모 미국 내 원전 수출 계획이 예상치 못한 변수에 직면했습니다. 이 같은 정치적 지형 변화는 인공지능(AI) 데이터센터의 막대한 전력 소비와 수자원 사용에 대한 지역 주민들의 강력한 반발이 선거 결과에 직접적으로 반영되었기 때문입니다. 이는 단순한 에너지 정책의 차원을 넘어, 인프라 구축에 대한 사회적 합의가 무너진 상황에서 한국 기업의 대규모 자본 투자 리스크가 급격히 상승했음을 시사합니다.

데이터센터 규제 강화를 위한 유권자 압도적 지지

데이터센터 건설 및 규제와 관련된 핵심 쟁점은 선거 과정에서 유권자들의 가장 큰 관심사로 부각되었습니다. 지역 사회는 데이터센터가 전력망에 과부하를 일으켜居民들의 전기 요금을 폭등시키고, 냉각을 위한 막대한 양의 수자원을 고갈시킨다고 우려하고 있습니다. 이러한 우려가 구체적으로 투표 행태로 나타났으며, 기존 assumptions을 뒤집는 결과를 낳았습니다.

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美 연방선거 및 지역 선거 결과를 분석한 바에 따르면, 데이터센터 규제를 강화하라고 공약했던 주지사 후보 34명 중 무려 32명이 당선되었습니다. 이는 유권자들이 데이터센터 확장을 강력히 지지한다는 기존 예측과 정반대의 결과입니다. 특히 데이터센터 건설을 전면 금지하거나 모라토리엄(건설 일시 중단)을 요구한 후보들이 12명이나 포함되어 있어, 향후 연방 및 주 차원의 규제가 훨씬 더 엄격해질 가능성이 점쳐집니다.

또한 데이터센터 건설을 제한하는 주민 투표(Referendum)에서도 유사한 양상이 나타났습니다. 개표가 완료된 45건의 주민 투표 중 무려 44건에서 데이터센터 건설 제한안이 통과되었습니다. Reuters의 분석에 따르면, 미국 유권자의 약 4분의 3이 자신의 지역 근처에 새로운 데이터센터가 건설되는 것에 반대하는 것으로 나타났습니다. 이는 데이터센터가 단순한 경제 활동을 넘어 지역 환경과 생활비에 미치는 부정적 영향에 대한 깊은 불신을 보여줍니다.

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1200억 달러 규모 원전 투자, 계약 미체결 상태 지속

이러한 정치적, 사회적 불확실성이 커지는 시점에 한국과 미국의 원전 협력 관계는 여전히 공식적인 계약 단계에 머물러 있습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 지난달 30일(현지 시각) 백악관에서 한국이 미국 내 대규모 에너지 투자를 약속했으며, 그 일환으로 대형 원전 8기를 건설할 계획이라고 발표한 바 있습니다. 이에 따라 한국 정부는 이를 뒷받침하기 위한 후속 조치를 빠르게 준비했습니다.

산업통상자원부는 지난달 31일 한미 원전 프레임워크를 통해 최대 1,200억 달러(약 163조 원)를 투자하겠다고 밝혔습니다. 또한 주요 부품인 원전 압력용기와 증기 발생기 등 제조 기간이 수년 이상 소요되는 자재 확보를 위해 올해 말까지 최대 100억 달러의 선급금을 지급할 것이라고 설명했습니다. 이는 프로젝트의 조기 착수를 위해 필요한 재정적 안전장치로 제시된 내용입니다.

하지만 이러한 발표 뒤에 숨겨진 현실적인 장애물은 여전히 산적해 있습니다. 지난달 12일 산업통상자원중소벤처기업위원회 국정감사에서 한국수력원자력의 김회천 사장은 한국전력(KEPCO), 한국수력원자력, 그리고 미국 유텃닝하우스(Westinghouse) 간에 구체적인 프로젝트 계약이 아직 서명되지 않았다고 인정했습니다. 기술 라이선스 수수료 및 장비 공급 조건 역시 아직 일반적인 수준에서 논의 중일 뿐, 법적 구속력이 있는 최종 합의안은 부재한 상태입니다.

공과금 인상과 수자원 고갈, 원전 수용성에도 악영향

데이터센터 규제가 심화되는 흐름은 원전 프로젝트 수용성에도 직접적인 부정적 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 원전 건설 예정지로 거론된 오하이오주의 경우, 데이터센터 규제 반대 여론이 극에 달해 있으며 이는 원전 건설 반대 운동으로 이어질 수 있습니다. 오하이오주에서 데이터센터 건설을 금지하거나 제한하는 주민 투표가 14건 이상 통과되었으며, 일부 지역은 특정 규모 이상의 데이터센터 건설을 금지하거나 대형 프로젝트에 대한 주민 투표를 의무화했습니다.

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미국 상무부가 데이터센터 건설 유력 후보지로 언급했던 오하이오주 등에서는 주민들이 데이터센터의 환경적 부담을 원전 건설 제안과도 연계하여 비판하고 있습니다. 데이터센터가 전기 요금을 인상시키고 물 부족을 심화시킨다는 우려는 결국 전력 수요 증가를 해결하기 위한 대안인 원전 수용성에도 악영향을 미칠 수 있습니다. 유권자들은 에너지 정책의 변화가 단순히 연방 차원을 넘어 한국과 일본 등 아시아 국가들의 미국 내 수천억 달러 규모 투자 계획에도 영향을 줄 것이라고 우려하고 있습니다.

선급금 지급 지연과 계약 조건 재검토 가능성 대두

현재 미국 내 정치적, 사회적 여파로 인해 한국 측이 고려하고 있는 선급금 지급과 대규모 원전 투자 실행은 상당한 지연 또는 재검토의 위험에 처해 있습니다. Reuters는 민주당의 중간선거 승리가 미국 에너지 정책은 물론 한일 양국의 투자 실행을 지연 또는 재고로 이끌 가능성이 크다고 분석했습니다. 이는 한국 정부가 지난달 8기의 원전 건설과 함께 텍사스 가스력발전 프로젝트에 223억 달러를 투자하겠다고 발표한 바 있으나, 관련 합의서가 최종 구속력 있는 계약이 아님을 강조합니다.

선급금 지급은 상업적 타당성 검토와 국내 절차인 국회 보고 등에 따라 결정될 예정입니다. 민주당이 연방 의회 하원을 장악하게 되면서, 한국 정부의 투자 계획에 대한 의회적 감시는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 특히 데이터센터 규제 논의가 활발해지면서, 원전이 과연 데이터센터의 막대한 전력 수요를 충당하기 위한 '그린 에너지'로 인정받을지, 아니면 전력망 불안정의 원인으로 간주될지에 대한 논쟁이 정치권에서 본격화될 수 있습니다.

결국 한국 기업의 미국 원전 진출은 단순한 기술 및 자본 공급을 넘어, 미국 내 전력 인프라에 대한 사회적 신뢰 회복과 지역 주민의 수용성 제고가 선행되어야 하는 과제에 직면했습니다. 향후 한미 간 추가 협상은 지역 사정 변화에 민감하게 반응해야 하며, 계약 조건 재검토 및 투자 일정 조정 가능성이 현실적인 시나리오로 부상했습니다. 이 과정에서 한국 측의 기술 우위성과 경제성이 어떻게 재평가될지, 그리고 미국 정치권의 변화에 어떻게 적응할지가 향후 한미 원전 협력의 향방을 결정할 핵심 변수가 될 것입니다.