美 중간선거 블루쓰나미 속 한국의 AI 데이터센터 정책 재고해야

미국 중간선거에서 AI 데이터센터 규제가 핵심 쟁점 부상. 한국 정부가 고수하는 2035년 18.4GW 건설 계획의 지속 가능성과 지역 사회 갈등 리스크를 분석한다.

지난 9월 9일 서울 광화문광장에서 기후위기비상행동 과 환경운동연합 등 시민사회단체 활동가들이 원칙 없는 인공지능 데이터센터 확대에 반대하는 기자회견을 열었다. 이들은 미국 중간선거 이후 강화되는 규제를 무시하고 추진 중인 국내 대규모 데이터센터 건설 계획의 문제를 지적하며 대책 마련을 요구했다.

미국 중간선거와 AI 규제 전환 신호

미국 중간선거 결과 민주당 후보들이 대거 당선되며 인공지능 데이터센터 건설 규제 강화에 정치적 역풍이 불고 있다. 이 같은 결과는 유권자들이 데이터센터로 인한 전력 소모, 수자원 고갈, 소음 문제 등 부작용에 대한 강한 반발을 드러낸 결과로 해석된다.

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특히 전통적인 공화당 강세 지역을 비롯해 텍사스주에서 지나 이노호사 후보가 주지사에 당선된 사례는 데이터센터 건설 재검토를 주장하는 민주당의 승리가 광범위함을 시사한다. 이노호사 후보의 승리는 데이터센터 건설 중단을 요구하는 목소리가 주류 정권 교체의 주요 동력이 되었음을 보여준다.

한국 정부의 대응과 정책 고수 논리

반면 한국 정부는 미국 빅테크 기업의 국내 투자가 글로벌 경쟁에서 차지하는 비중을 고려해 속도를 늦춰서는 안 된다는 입장이다. 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 지난 6일 한국이 국제적인 추세에 휩쓸려 투자를 멈추거나 늦춰선 안 된다고 밝혔다.

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정부는 미국 내 규제 강화로 인해 해외로 눈을 돌릴 미국 빅테크 기업의 투자가 한국에 기회가 될 수 있다고 판단한다. 특히 2035년까지 18.4기가와트 규모의 데이터센터를 건설하겠다는 기존 계획을 고수하며 적극적인 인프라 확충을 주도하고 있다.

경제적 편익보다 커진 사회적 갈등 비용

하지만 고용 창출 효과가 미미한 반면 전기요금 상승, 수자원 고갈, 소음 등의 부작용은 뚜렷해 미국에서 기피시설로 전락한 데이터센터를 한국에서도 무작정 도입하는 것이 적절하다는 의문이 제기된다. 축구장 2576개 규모에 맞먹는 이 넓은 부지에 건설될 계획의 타당성에 대한 검증이 필요한 시점이다.

AI 데이터센터에 대한 유권자 반발은 발목 잡힌 이란전쟁이나 부패, 물가 폭등 등 도널드 트럼프 대통령의 실정만큼 이번 중간선거에서 '블루 쓰나미'를 이끈 요인으로 작용했다. 지역사회 수용성을 고려하지 않은 무분별한 건설은 지속 가능하지 않다는 점이 미국 선거를 통해 명확히 확인된 셈이다.

지역사회 이익 공유 및 규제 방안 검토

한국 정부는 AI 데이터센터 사업자에게 지역사회와의 이익 공유, 전력망 확충 비용 부담, 수자원 보호 등을 의무화하는 방안을 검토해야 한다. 단순한 글로벌 경쟁 참여에만 매몰될 경우 향후 큰 사회적 저항에 부딪혀 갈등 비용이 급증할 수 있음을 명심해야 한다.

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미국 내 규제 강화 흐름을 '삼전닉스' 현상과 같은 단기적인 주가 변동 관점만 바라봐서는 안 된다. 지역사회와의 협력을 통해 지속 가능한 발전을 모색하는 것이 장기적인 국가 경쟁력을 유지하는 핵심 전략이 될 것이다.