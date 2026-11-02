美 중간선거, 민주당 상원 장악 가능성과 트럼프 시대 종식 여부

미국 중간선거 결과에 따라 민주당의 상원 다수당 확보 가능성이 점쳐지며 트럼프 시대의 종식이 논의되고 있습니다. 주요 경합주 동향과 선거 전망을 분석합니다.

미국에서 3일(현지시간) 치러지는 중간선거가 트럼프 시대의 마지막 장을 마무리할 전환점이 될지 주목받고 있다. 하원의원은 이미 민주당 으로의 정권 교체가 유력시되며, 남은 관건은 그 격차이다. 무소속 선거 예측 기관인 쿡 정치 리포트는 민주당 이 최대 240석을 확보하여 2009년 이후 가장 큰 과반수를 차지할 수 있다고 전망한다.

민주당 상원 장악 가능성과 경합주 변수

문제는 상원 의석이다. 민주당이 다수당을 되찾으려면 현재 보유하고 있는 모든 의석을 방어하는 동시에 최소 4개의 공화당 의석을 가져와야 한다. 주요 예측 기관들은 민주당을 약간 우위로 보고 있으나, 메인, 텍사스, 오하이오, 캔자스, 아이오와, 미시간, 알래스카 등 7개 주요 경합주 모두 오차 범위 내에 있어 결과를 예측하기 어렵다.

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특히 알래스카의 후보 이름 논란과 미시간 내 민주당 내부 갈등 같은 급변수가 발생했다. 또한 이 중 5개 주가 도널드 트럼프 대통령이 두 자릿수 차이로 승리한 곳이라, 선거 당일 공화당 지지자들의 투표율이 결정적 요인이 될 전망이다.

텍사스와 메인, 민주당 승리의 열쇠

7개 상원 경합주 중 쿡 정치 리포트는 민주당의 최우선 목표지를 메인주로 꼽는다. 민주당 성향이 강하지만 Susan Collins 상원의원은 개인적인 인기로 5번 당선되었다. 그러나 캐나다와의 무역 관련 지역 경제가 트럼프 대통령의 관세 정책에 타격을 입었고, 이란 전쟁으로 난방유 가격이 폭등하면서 Collins 상원의원이 어려움을 겪고 있다.

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뉴잉글랜드 지역에 위치한 메인은 난방유 의존도가 높아 전체 가구 중 약 절반이 난방용으로 사용한다. 민주당 성향 정치 컨설턴트 Toby McGrath는 로이터 통신과의 인터뷰에서 콜린스가 없었다면 이 경주는 세 달 전에 끝났을 것이라고 말했다. 다음으로 민주당이 탈환 가능성이 높은 곳은 텍사스주이다.

전에는 상상하기 어려웠던 경쟁력을 보이며 Democratic 후보 James Talarico가 Republican 후보 Ken Paxton을 지속적으로 앞서고 있다. 텍사스는 오랫동안 공화당의 심장부라고 불려왔으나, 최근 후보 질 문제가 공화당의 최대 약점으로 지적된다. Bribery 및 extramarital affair 혐의에도 불구하고 Trump 대통령의 지지를 받은 Paxton은 자금 모금에서 Talarico에 크게 뒤처지고 있다.

히스패닉 표심과 공화당의 취약점

텍사스 유권자의 약 3분의 1을 차지하는 히스패닉 표심이 민주당으로 기울고 있다. 지난달 27일 Univision 여론조사에 따르면 히스패닉 유권자의 55%가 Talarico를 지지한 반면 Paxton은 37%를 기록했다. 분석가들은 높은 인플레이션에 대한 경제적 불만과 트럼프 행정부의 강력한 이민 단속 정책への 반발이 이러한 흐름을 만들었다고 attributing한다.

20년 이상 민주당은 히스패닉 인구 증가가 텍사스를 블루 스테이트로 바꿀 것으로 기대했으나 번번이 좌절되었다. 만약 Talarico가 이번 선거에서 승리하면 1988년 이후 처음으로 38년 만에 텍사스에서 민주당 상원의원이 탄생하게 된다. 이는 장기적인 공화당 거점의 상징적 붕괴를 의미하며, Trump 대통령의 지지가 Paxton의 공화당 경선 출마를 도와준 만큼 정치적 책임도 트럼프에게 돌아갈 수 있다.

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중서부 농업 주에서의 공화당 위기

농업 중심지인 오하이오, 캔자스, 아이오와 주는 전통적으로 공화당 거점이었으나, 연료 및 비료 가격 상승으로 농장 운영이 압박받으면서 민주당 후보들이 전례 없는 접전을 벌이고 있다. 오하이오주는 JD Vance 부통령의 고향이자 정치적 기반이지만, 쿡 정치 리포트는 메인과 텍사스에 이어 세 번째로 민주당으로 전환될 가능성이 높은 곳으로 꼽는다.

Democratic 후보 Sherrod Brown은 2024년 상원 선거에서 패배했으나 노동자와 노조를 대표하며 견고한 기반을 구축해 왔다. 높은 인플레이션과 이란 전쟁에 대한 불만이 커지면서 트럼프를 지지했던 blue-collar 유권자들 사이에서도 정당 충성도가 흔들리고 있다.

캔자스주는 1932년 이후 민주당 상원의원을 배출하지 못해 94년간의 전통을 자랑해 왔으나 더 이상 안전한 공화당 의석이 아니다. 인플레이션과 트럼프 대통령의 쇠고기 수입 확대 정책에 대한 농민들의 불만이 쌓이고 있으며, incumbent Republican Senator Roger Marshall이 트럼프와 충분히 거리를 두지 못한 점이 정치적 부담으로 작용하고 있다.