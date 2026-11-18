민주당이 알래스카 상원 당선으로 68년 만에 최다 의석 증가를 기록하며 상원을 장악했다. 하원 다수당 회복으로 향후 2년간 의회와 트럼프 대통령 간 교착 상황 예상된다.

미 민주당 은 공화당의 전통적인 강세 지역으로 알려진 알래스카주에서 연방 상원 선거 승리를 거두며, 11월 5일 실시된 중간선거 에서 상원 및 하원 모두 장악하는 대승을 거뒀다. 민주당 소속 메리 펠톨라 전 하원의원이 공화당 현역 댄 설리번 상원의원을 꺾고 승리하면서, 민주당은 상원 다수당 지위를 탈환했다. 이로써 내년 1월 출범하는 제119대 의회에서 민주당은 공화당과 56 대 44로 의석을 나눠 가지게 됐다.

알래스카서 50.1% 득표로 댄 설리번 승리

11월 17일(현지시간) AP통신과 로이터통신에 따르면, 지난 3일 치러진 알래스카주 연방 상원의원 선거 최종 개표 결과, 메리 펠톨라 후보가 50.1%의 득표율로 45.8%에 그친 댄 설리번 의원을 제쳤다. 알래스카는 과반 득표자가 없을 경우 하위 후보의 표를 선호순위에 따라 재분배하는 선호순위 투표제를 시행해 승패가 가장 늦게 가려지는 지역으로 꼽혔다.

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하지만 이번 선거에서는 펠톨라 후보가 1순위 투표에서 이미 과반의 지지를 받아 복잡한 절차 없이 승리를 확정지었다. 알래스카에서 민주당 상원의원 후보가 승리한 것은 2008년 이후 18년 만에 처음 있는 일로, 펠톨라 후보는 2022년 원주민 출신으로는 처음으로 연방 하원의원에 당선된 데 이어 상원 입성이라는 역사적 기록을 세우게 됐다.

68년 만에 최다 의석 증가한 민주당 전략

민주당이 중간선거에서 상원 의석을 9석 이상 늘린 것은 1958년 드와이트 아이젠하워 대통령 집권 2기 이후 68년 만에 처음이다. 당시 민주당은 공화당 의석 13석을 빼앗고 알래스카에 신설된 2석을 모두 차지해 총 15석을 증가시킨 바 있다. 민주당은 상원에서 16년 만에 가장 큰 의석 우위를 확보했으며, 이는 2011년 1월 임기가 끝난 제111대 의회 막바지인 상원 58석 보유 이후 최다 의석이다.

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척 슈머 민주당 상원 원내대표는 SNS 성명을 통해 "불과 몇 달 전만 해도 56석은 상상할 수 없는 결과였다"며 "선거 시작 무렵 민주당이 상원에서 51석을 확보할 수 있다고 생각한 사람은 거의 없었다"고 밝혔다. 이는 민주당이 예상보다 훨씬 높은 지지를 얻으며 압승을 거둔 점을 강조한 발언이다.

고물가 불만과 중도 성향이 승부에 작용

알래스카는 1968년 이후 미 대선에서 줄곧 공화당 후보를 지지해 온 지역으로, 도널드 트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 알래스카에서 13%포인트 차이로 승리했다. 그러나 로이터통신은 높은 생활비에 대한 불만과 특정 정당에 얽매이지 않는 알래스카 특유의 정치적 성향이 민주당에 승리의 기회를 열어줬다고 분석했다. 이는 공화당의 강세 지역이라도 높은 인플레이션과 경제 불안을 이유로 유권자가 변화를 선택했음을 시사한다.

선거 과정에서는 민주당 측이 설리번 의원의 표를 분산시키기 위해 이름이 비슷한 은퇴 교사 댄 J 설리번 주니어를 무소속으로 출마하도록 도왔다는 의혹이 제기되기도 했다. 뉴욕타임스는 펠톨라 후보 캠프가 이에 관여했다고 보도했지만, 펠톨라 후보 측은 이러한 의혹을 단호히 부인했다. 이러한 정치적 역학이 접전 끝에 민주당의 승리를 안겼는지 아니면 유권자의 정책 선호도가 주요인이었는지는 여전히 논의의 대상이 되고 있다.

앞으로 2년간 의회와 행정부 교착 상태 예상

민주당은 하원에서도 11월 17일 기준 의석을 42석 늘리며 다수당 지위를 탈환했다. 상·하원 모두 장악한 민주당은 도널드 트럼프 행정부와 앞으로 2년간 법안 처리 및 예산 승인 과정에서 극심한 대립과 교착 상태가 이어질 가능성이 크다. 트럼프 대통령은 공화당 후보가 알래스카에서 패배할 경우 선거 결과 확정을 막아달라는 취지의 소송을 제기하도록 법무부에 지시했으며, 연방법원이 지난 1일 해당 소송을 기각하자 법무부는 즉시 항소했다.

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그러나 최종 개표 결과 펠톨라 후보의 승리가 확정되면서 정치적 불확실성은 잦아들 전망이다. 다만, 상원 다수당 지위를 회복한 민주당이 행정부와의 마찰을 통해 입법 활동을 통제할 수 있게 되었으며, 이는 향후 미국의 주요 정책 기조와 규제 방향에significant한 영향을 미칠 것으로 보인다. 알래스카의 투표 결과는 단순히 한 주만의 승패를 넘어, 미국 정치 지형이 어떻게 재편될 것인지를 보여주는 중요한 지표로 작용하고 있다.