美中러 정상 사상 첫 3자 회담, 선제적 핵 감축 논의 중심

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일 중국 선전에서 사상 첫 미·중·러 정상회담을 연다. 트럼프 대통령은 전 세계 핵무기 감축 문제를 핵심 의제로 삼고 있으며, 이란 문제 등 현안도 논의될 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 이 오는 19일 중국 선전에서 사상 첫 미·중·러 정상회담을 연다. 백악관은 13일(현지시간) 세 정상이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 동안 별도로 3자 회동을 진행할 예정이라고 공식 발표했다.

올리비아 웨일스 백악관 공보 담당은 이날 기자들에게 이번 회동이 세 나라 정상이 전 세계 핵무기 감축 문제를 논의하기 위한 자리라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 핵무기 확산이 매우 위험하다는 점을 명확히 해왔으며, 이번 회담에서 이 같은 메시지를 전달할 것으로 예상된다.

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핵 감축과 이란 문제 중심议程

미 정부 고위 당국자는 익명을 요구한 인터뷰에서 트럼프 대통령이 이번 3자 회동에서 이란 문제, 즉 미·이란 전쟁 상황을 논의할 생각이라고 전했다. 이는 글로벌 안보 불안정을 해소하고 지역 패권 경쟁을 완화하기 위한 전략적 접근으로 해석된다.

다만 러시아와 우크라이나 전쟁 관련 사항에 대해서는 미국과 러시아가 가동 중인 별도의 협상 경로를 통해 논의 중이라고 당국자는 선을 그었다. 트럼프 대통령 특사들이 최근 아랍에미리트(UAE)에서 러시아와 우크라이나 측과 진행한 비공개 협상을 가리키는 것으로 보인다.

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우크라이나 문제 논의의 제한적 성격

익명을 요구한 이 미 정부 당국자는 중국이 현재 진행 중인 우크라이나和平 협상의 일원이 아니기 때문에, 이번 미·중·러 3자 회담에서 우크라이나 문제를 논의하는 것은 적절하지 않아 보인다고 덧붙였다. 이로 인해 이번 회담의 주요 의제는 우크라이나 문제보다는 핵무기 통제와 이란 문제가 될 가능성이 높다.

이번 미·중·러 정상의 만남은 1945년 제2차 세계대전 막바지 소련령 얄타에서 미국, 영국, 소련 정상이 열린 얄타 회담을 떠올리게 한다고 AFP는 전했다. 얄타 회담은 이후 국제질서와 유럽의 새로운 영토 경계를 논의하며 전후 질서를 재편한 중요한 역사적 사건이다.

21세기판 얄타 회담에 대한 우려

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이 회동이 강대국들이 세력권을 재분배하는 자리가 될 수 있는 '21세기판 얄타 회담'이 될 수 있다고 경고해 왔다. 이는 주요 국가들의 이해관계가 충돌하면서 우크라이나의 주권과 안보 문제가 주변국의 외교적 협상에 휘둘릴 수 있다는 불안감을 반영한다.

트럼프 대통령은 이번 중국 방문을 계기로 시진핑 중국 국가주석과 정상회담도 진행한다. 이는 트럼프 대통령이 지난해 재집권 이후 시 주석과 가진 네 번째 회동으로, 양국 간 무역 및 안보 이슈에서 중요한 고리가 될 것으로 보인다.

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반면 푸틴 대통령과의 별도 양자 회담 일정은 잡히지 않은 것으로 알려졌다. 미국과 러시아가 다른 경로를 통해 우크라이나 문제를 논의하고 있는 점, 그리고 이번 3자 회담의 의제가 주로 핵 감축과 이란 문제에 초점을 맞추고 있는 점 등을 고려할 때 양자 간 밀도 있는 대화는 제한될 전망이다.