도널드 트럼프, 시진핑, 블라디미르 푸틴 정상이 중국 선전에서 역사적 3국 회동을 가졌으나,实质적 합의는 부재한 채 유엔과 ICC 비판에 그쳤다. 이는 미국 주도 국제질서의 균열을 의미한다.

19일 중국 선전 아펙 정상회의 를 계기로 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 사상 처음으로 공동 회담을 가졌다. 이 회의는 미국 주도의 자유주의적 국제질서의 쇠락과 세 강대국이 추구하는 세력권 질서의 부상을 동시에 드러냈다. 두 차례의 회의를 통해 각국은 전략적 안정을 약속하는 공동선언을 채택했지만, 실질적인 성과는 제한적이었다.

유엔 개혁과 ICC 비판 담은 공동선언 채택

90분간 진행된 회담 이후 세 정상은 '평화를 향한 중국-러시아-미국 국가정상의 선언'을 통해 네 가지 핵심 사항에 합의했다. 이들은 유엔 안보리 상임이사국으로서 유엔 개혁을 지지하고, 석유 제품 공급 확대 및 에너지 흐름 안정화를 약속했다. 또한 국제형사재판소(ICC) 및 유사 기관들의 관할권 남용을 반대하며, 핵 전쟁 반대와 관련 대화를 진행하기로 했다.

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하지만 이 선언의 구체적 내용은 기존 규범을 거부하는 데 집중되어 있어 비판을 받고 있다. 미국은 트럼프 행정부 출범 이후 로마규정(ICC 설립 근거) 비가입 입장을 고수하며, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 기소와 같은 조사를 견제해 왔다. 최근 마코 루비오 국무장관은 글로벌 엘리트들이 국제법을 자기들의 이익을 위한 도구로 사용할 뿐이라고 비난한 바 있다.

세력권 질서 재편 시도와 동상삼몽 외교

세 정상은 각자의 지역 내 영향력 확대를 모색하면서도 서로의 관계를 경계하는 '동상삼몽(同床異夢)' 양상을 보였다. 트럼프 대통령은 서반구 우선주의인 '돈로주의'를 주창하며 미국 세력권을 강화하고자 했다. 한편 푸틴 대통령은 크림반도 합병과 우크라이나 전쟁을 통해 러시아 세력권을 요구해 왔고, 시진핑 주석은 대만 및 남중국해 문제를 핵심 이익으로 규정하며 중국의 세력권 확장을 추진해 왔다.

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트럼프 대통령은 중국과 러시아의 밀착을 우려하며 이 회담을 추진했다. 그는 오바마 행정부 때부터 두 나관계가 형성되도록 방치되어서는 안 된다고 발언하며, 중국·러시아 연대체제를 미·중·러 삼각관계로 전환하고 궁극적으로 미국의 대중 견제용 협력체제로 만들려 했다. 이는 헨리 키신저 등 미국 전략가들이 오랫동안 주장해 온 구상이다.

'신 얄타 회담' 우려와 실제 합의의 한계

푸틴 대통령은 회담 직후 연 기자회견에서 이번 회동을 제2의 얄타 회담으로 규정했다. 그는 얄타 회담 당시의 세력권 분할이 지난 80년간 세계적 군사적 격변 없이 평화를 유지하는 데 기여했다고 옹호했다. 이는 80여 년 만에 강대국 중심의 국제질서를 다시 수립하겠다는 의도로 해석된다.

실제 결과물은 얄타 회담에 비하면 초라하다는 평이다. 이란 전쟁이나 우크라이나 전쟁 같은 중대한 현안에 대한 논의가 누락되었고, 다자기구에 대한 견제 합의만 이루어졌다. 이는 미·중·러 정상들이 과거 미국과 소련 시절처럼 일방적인 세력권 분할을 할 수 없는 현실적 한계를 보여준다.

글로벌 사우스의 부상과 후속 조건의 관건

현재 국제질서는 과거와 달리 중국과 러시아 일방에 종속되지 않는 글로벌사우스 세력이 부상하며 다극화 양상을 띠고 있다. 트럼프 행정부는 우크라이나 종전 처리에 대한 유럽 동맹들의 이완이 진행되고 있는 가운데 이러한 변곡점에 서 있다. 그러나 이번 회담이 국제 현안에 대한 실질적인 후속 과정을 이어가고, 핵 군축 등 실제 합의를 이끌어낼 수 있느냐가 앞으로의 관건이다.