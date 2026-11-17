親しい知人の誘いで薬物乱用や販売に関与した一般市民ら86人が一斉検挙されました。人間関係を通じた薬物拡散の実態と警察の徹底的な追跡捜査の結果について報告します。

韓国警察 が、親しい知人の誘いなど人間的なつながりを介して麻薬の売買や使用に関与した一般人ら86人を一斉検挙したと発表した。今回の事件では、友人や恋人、職場の先輩後輩、さらには刑務所の同僚など、幅広い人間関係を背景に麻薬が流通していた実態が明らかになった。この捜査により、犯罪収益1億2700万ウォンの接収・保全措置も行われた。

知人の紹介による麻薬流通の実態

検挙された80余人のうち、45人が2024年7月から2025年9月にかけて、全国の宿泊施設や住居などで「ピロヘプタミン」「大麻」「LSD」などの麻薬類を販売したり、無償で配布したりした疑いで逮捕された。特に注目すべきは、オンラインや非対面的な取引が増加する中、彼らが従来の顔見知りのネットワークを基盤に取引を拡大していた点である。警察は、2025年1月に「ピロヘプタミン」購入者の情報入手を契機に、1年10ヶ月にわたり麻薬流通経路を連鎖的に追跡した結果、全国各地的な麻薬事犯86名を検挙した。

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初犯多数と深刻な依存の現実

検挙された人物の内訳を見ると、麻薬の前科が20回ある常習犯も含まれていたが、前科のない初犯が35人と半数以上を占めたという事実が浮き彫りになった。例として、化粧品の流通会社を経営していた60代の男性容疑者の事務所からは、市場価格で40億ウォン相当の1.2kgの「ピロヘプタミン」が発見された。また、産業安全管理者だった男性は、SNSで出会った異性の友人からLSDを勧められ、自分は中毒にならないという過信から摂取を試み、警察に捕捉されたケースもあった。

さらに、知人の麻薬取引の斡旋を行って謝礼を受け取ったり、無償で麻薬を手に入れるために運搬に加わったりした者も検挙された。病院勤務時に患者から受け取った「ピロヘプタミン」を初めて摂取したある容疑者は、購入資金がなく、無償で薬を得る見返りに運び屋として働かされていたと供述した。彼は警察に対し、「誇張せず言うなら、麻薬の奴隷のように暮らしていた」と語ったほど、日常が崩壊し依存に陥っていたことを明かした。

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犯罪収益の回収と今後の捜査方針

警察は、今回の一斉検挙において、裁判所から起訴前の追徴保全決定を受け、犯罪収益1億2700万ウォンの 환수（返収）および保全措置を完了させた。これは、麻薬事犯の経済的基盤を断ち、再犯防止および被害回復のために重要なステップとされる。警察当局は、知人の誘いで麻薬に触れた後、繰り返し使用することで家族関係が断絶したり日常生活が崩壊したりする事例が確認されたと指摘している。

今後の警察の捜査方針として、繰り返し麻薬類を販売する流通事犯および上位供給者に対して、検挙に留まらず 끝까지（終末まで）追跡・摘発を徹底すると強調した。人間関係という身近な経路を通じて浸透している麻薬犯罪の実態を根絶し、社会の健全性を取り戻すための強力な捜査体制が今後 auch（かつ）強化される予定である。