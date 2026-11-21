일본 내각부 최신 조사 결과, 일본인의 한국에 대한 친밀감과 한일 관계 양호 응답이 모두 역사상 최고치를 기록했다. 반면 중국에 대한 비우호감은 93.0%로 역대 최다였으나, 관계 발전 중요성도 강조됐다.

일본 내각부 가 20일 공개한 최신 외교 관계 여론조사 결과, 일본 국민의 한국에 대한 우호적 인식과 중국에 대한 비우호적 인식이 각각 역사상 최고 수준을 기록했다. 이는 최근 한일 관계 가 개선되는 반면 중일 관계 는 냉각되는 등 지역 정세 변화가 일본인의 대외 인식에 직접적인 영향을 미친 결과로 분석된다.

한일 친밀감 사상 최고, 중일 비우호 역대 최다

일본 내각부가 일본인 1424명을 대상으로 실시한 이번 조사에서 한국에 대해 친근감을 느낀다는 응답자 비율은 지난해보다 7.1%포인트 상승한 61.8%로 집계되었다. 이는 조사 방식이 변경된 2020년 이후 가장 높은 수치이며, 아사히신문 등 일본 언론들이 21일 이를 보도했다.

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또한 한일 관계가 양호하다고 답한 비율도 전년 대비 9.7%포인트 증가한 58.9%를 기록했다. 두 항목 모두 현재 조사 방법이 도입된 이래 최고치를 경신한 것이다. 반면 일본과 중국 관계에 대해 좋다고 생각하지 않는다는 응답은 전년 대비 6.6%포인트 오른 93.0%로 역대 최고치를 기록했다.

이처럼 극과 극으로 갈린 양상은 중국 측의 강경 대응과 일본의 안보적 우려가 겹치며 형성된 것이다. 다만 이번 조사에서 응답자의 70.4%는 향후 중일 관계 발전이 중요하다고 답하는 등, 관계 경색 속에서도 소통의 필요성을 인식하는 모습도 동시에 드러났다.

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다카이치 총리 발언과 중국 측 경제보복의連鎖

중일 관계 경색의 직접적 계기는 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 국회 답변에서 제시한 대만 관련 발언으로 보인다. 다카이치 총리는 대만 유사시 중국이 전함을 사용해 무력 행사를 수반할 경우, 집단 자위권 행사 가능한 존립 위기 사태가 될 수 있다고 시사하며 강하게 반발을 샀다.

중국 측은 이 발언에 즉각적인 시정을 요구하며 강경 대응에 나섰다. 중국은 희토류 등 핵심 광물 수출 규제와 중국인 관광객의 일본 여행 제한 등 경제보복 조치를 시행하는 한편, 국제무대에서도 일본을 신형 군국주의로 비난하며 외교적 압박을 가하고 있다.

1975년부터 거의 매년 실시된 이 조사에서 중일 관계 질문은 1986년부터 포함되었으며, 2020년부터는 조사 방식이 변경되어 단순 비교는 어렵다. 하지만 중국과의 관계에 대한 부정적 인식이 올해처럼 높은 수준을 보인 것은 2012년 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오) 갈등이 격화되었을 당시가 유일했다.

당시 일본인 92.8%가 중국과의 관계가 좋다고 생각하지 않는다고 답했으며, 현재 93.0%라는 수치는 그 당시와 맞먹는 극도의 냉각 상태를 시사한다. 이는 장기적인 영유권 분쟁과 최근의 안보적 대립이 일본 사회의 중국 혐오 감정을 고착화시키고 있음을 보여준다.

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선전 APEC 방문서 드러난 냉대, 향후 전망은

다카이치 총리의 대외적 외교 행보 역시 중국 측의 냉담한 Reception으로 이어졌다. 다카이치 총리가 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 방문했을 때, 중국 측은 공식적인 환영 행사를 진행하지 않고 전직 외교관만을 배치해 맞이했다.

이번 정상회의 기념촬영 장면에서 다카이치 총리는 시진핑 중국 국가주석과 악수를 마친 뒤 자리로 돌아가는 모습을 보였으나, 전반적인 외교적 온기보다는 형식적 절차에 그친 측면이 강했다. 이는 양국 정상이 물리적으로 가까웠음에도 불구하고, 정책적 갈등과 상호 불신이 해소되지 않고 있음을 적나라하게 보여준 사례다.

현 시점에서 중국 측은 다카이치 총리의 발언 정정을 요구하며 경제 및 외교 카드를 계속 사용하고 있다. 반면 일본 정부는 대만 해협 안보를 명목으로 방위력을 강화하며 중국의 영향력 확대에 대응하고 있다. 향후 두 나라가 어떻게 상호 입장을 조율할지, 아니면 더욱 깊은 냉전을 추구할지가 동아시아 정세의 중요한 변수가 될 것이다.