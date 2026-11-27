울릉도 인근 표류 북한 어선 승선원 7명 중 6명이 인도적 사유로 송환됐으며, 잔류 의사를 밝힌 1명은 북한이탈주민으로 보호됩니다. 이번 조치는 자유 의사 확인 절차를 거쳤습니다.

북한 어선 이 24일 만에 동해상으로 송환됐다. 11월 27일 오전 8시 33분, 동해 북방한계선 (NLL)을 자력 항해로 통과한 이 어선은 NLL 북방에서 대기 중이던 다른 북한 선박과 합류한 뒤 계속 북상했다. 이번 조치는 이달 3일 울릉도 인근 공해상에서 표류하다 우리 군·해경 당국에 발견·예인된 이후 진행됐다.

북한 어선 송환 과정과 결정 배경

통일부 당국에 따르면, 해당 어선에는 어민과 기관사 등 북한 성인남성 7명이 탑승하고 있었다. 이들은 이달 3일 울릉도 인근 공해상에서 표류하는 과정에서 우리 군과 해경 당국에 의해 발견되었고, 이후 예인 조치되었다. 정부 당국은 이 과정에서 5개 기관이 합동으로 심문을 진행하며 각 선원의 자유 의사를 철저히 확인했다. 아울러 유엔군사령부의 개별 면담도 병행하여 귀환 의사가 확인된 6명에 대해 인도적 송환 결정을 내렸다.

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특히 조사 초기 단계부터 대한민국의 보호를 받겠다는 의사를 밝힌 선원이 존재했다. 통일부 당국자는 이 상황이 단순한 탈북이 아니라 표류 상황이었기에 더 정확하게 표현한 것이라고 설명했다. 이는 선원이 처음부터 탈북 의지를 갖고 온 것이 아니라 어쩔 수 없이 표류 상황에 처해 있었기 때문에 발생하는 법적·행정적 처리의 차이를 반영한 것이다.

지난해와 마찬가지로 사전에 유엔사령부가 연락채널을 통해 북측에 송환 계획을 통보했을 것으로 보인다. 일반적으로 선박은 해상으로 송환하는 것이 원칙이며, 남북 간 합의를 전제로 유엔사령부가 육로 송환을 허용한다. 이번 송환은 이러한 기존 절차와 맥을 같이하며 국제적 관례에 따라 진행되었다.

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6명은 귀환, 1명은 북한이탈주민 보호

합동 심문 결과, 총 7명의 승선원 중 6명은 귀환 의사를 밝혀 인도적 송환 대상으로 선정되었다. 이들은 이날 동해 북방한계선을 통과하며 북한 측으로 귀환하게 되었다. 반면, 잔류 의사를 밝힌 1명은 북한이탈주민으로서 대한민국 정부로부터 보호를 받게 된다. 이 같은 차별적 조치는 각 개인의 자유 의사를 존중한다는 정부의 기본 입장을 반영한 것이다.

이 사건은 단순한 어선 표류 사고를 넘어, 남북 간 인권 및 이산가족 문제 등 다양한 쟁점을 내포하고 있다. 정부는 선원들의 신변 안전을 확보하면서도 국제적 규범과 남북 간 합의를 준수하는 균형을 유지했다. 특히 유엔군사령부의 개입은 이번 사건이 단순한 국내 사안이 아닌 국제적 관심을 받는 사건임을 시사한다.

역사적 전례와 향후 전망

과거 사례를 살펴보면, 작년 3월과 5월에도 동해상과 서해상에 구조된 북한 선박과 승선원 전원이 자유의사에 따라 그해 7월 동해상으로 송환된 바 있다. 이번 사건은 이러한 전례를 따르면서도, 일부 선원의 잔류 요구라는 변수가 존재했기에 더 복잡한 절차가 필요했다. 정부는 선원 각자의 자유 의사를 확인하는 데 상당한 노력을 기울였음을 밝혔다.

향후 유사한 사건이 발생할 경우, 정부는 이번 교훈을 바탕으로 더 효율적인 대응 시스템을 구축할 것으로 예상된다. 특히 선원들의 신원 확인과 의사를 명확히 하는 절차가 중요하므로, 관련 기관 간의 협력 체계를 강화할 예정이다. 또한 유엔군사령부와의 소통 채널을 통해 북측과의 협의를 원활히 진행하여, 인도적 측면과 안보적 측면을 모두 고려한 정책을 펼쳐나갈 것이다.

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이번 송환은 북한 어선 승선원들의 인권 보호와 국제적 책임 수행이라는 측면에서 의미가 크다. 정부 당국은 앞으로도 이러한 사례들이 빈번히 발생하지 않도록 예방 활동을 강화할 것을 강조했다. 동해상에서의 표류 사건은 한반도 주변 해역의 안보 상황을 보여주는 중요한 지표이므로, 지속적인 모니터링과 대응 준비가 필수적이다.