㈜시스윈로보틱스, 반도체와 화장품 등 산업 현장서 AMR 공급 계약 잇달아 수주

㈜시스윈로보틱스(대표 유완옥)는 반도체와 화장품 등 서로 다른 산업 현장에서 AMR 공급 계약을 잇달아 수주했다. 회사는 대형 제조사를 위한 맞춤형 개발과 중견·중소기업을 위한 표준화 라인업을 양축으로 산업별 자동화 수요에 대응하고 있다.

㈜ 시스윈로보틱스 로고 설비·자율이동로봇( AMR ) 전문기업 ㈜ 시스윈로보틱스 (대표 유완옥)가 반도체 와 화장품 등 서로 다른 산업 현장 에서 AMR 공급 계약 을 잇달아 수주했다. 회사는 대형 제조사를 위한 맞춤형 개발과 중견·중소기업을 위한 표준화 라인업을 양축으로 산업별 자동화 수요에 대응하고 있다.

시스윈로보틱스는 삼성전자 평택 반도체 사업장에 반도체 생산라인(FAB) 유지보수 무인화를 위한 AMR을 공급한다. 이번 사업은 하드웨어 제작부터 자율주행·제어 소프트웨어 개발까지 일괄 수행하는 턴키 방식으로 진행된다. 해당 AMR은 작업자가 지정한 위치로 자율 이동해 설비 앞에서 정밀 도킹을 수행하고 대상 부품을 자동 적재·하역한다. 또한 작업 상태와 로봇 운영 현황을 확인할 수 있는 작업자용 UI를 제공하며 장애물 감지 시 감속·정지, 연기 및 고열 감지 시 비상 정지 기능 등 반도체 공정 환경에 필요한 안전 기능을 적용했다.

상위 운영 시스템과는 VDA5050 기반 표준 통신 프로토콜로 연동된다. 회사 측은 고객사 보안 정책에 따라 세부 사양은 공개하지 않지만 반도체 클린룸 환경의 까다로운 요구 조건을 충족하는 제어 소프트웨어 개발 역량과 설계·제작·소프트웨어·사후관리까지 100% 내재화한 기술력이 이번 수주의 배경이라고 설명했다. 같은 시기 시스윈로보틱스는 인천 소재 화장품 제조기업에 표준 저상형 AMR 'A-BOT'을 공급한다.

A-BOT은 화장품 용기가 담긴 대차를 생산 및 물류 공정 간 자동 이송하는 표준 제품으로 별도 커스터마이징 없이 즉시 현장 투입이 가능하다. 900(W)×1,200(L)×320(H)㎜ 규격에 500㎏ 정격 하중을 갖췄으며 SLAM 기반 자율주행 기술을 적용해 공장 내 공간을 스스로 인식하고 장애물을 회피한다. QR코드나 마그네틱 가이드선을 따라 이동하는 AGV와 달리 공간을 자율적으로 매핑해 운행할 수 있어 도입 비용과 유지보수 부담을 줄일 수 있다.

또한 QD(Quad Drive) 구동 방식을 적용해 다양한 주행이 가능하며 리프트·컨베이어·협동로봇 등 상부 모듈과 결합해 산업별 맞춤형 운반 솔루션으로 확장할 수 있다. 시스윈로보틱스는 2004년 창립 이후 자율주행 AMR 제어 소프트웨어를 자체 연구소에서 개발하고 기구·전장 설계와 제작까지 수행해 왔다. 관제 소프트웨어(ACS), WMS, 충전·배터리 교환 장치 등 토털 솔루션을 제공하며, 삼성전자·삼성디스플레이·삼성바이오로직스·SK하이닉스·한화·KCC 등 국내 주요 제조사에 AMR을 공급하고 있다. 유완옥 대표





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시스윈로보틱스 AMR 반도체 화장품 산업 현장 공급 계약 수주

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