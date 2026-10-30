『기후변화와 핵심광물: 탄소중립 시대, 대한민국의 생존 전략』 출간

고려대 연구부총장이 한국지질자원연구원 박사들과 함께 기후변화 시대의 핵심광물 확보 전략과 전문 인력 양성의 필요성을 다룬 책을 발간했다. 책은 태양광·풍력·전기차 보급 확대 속에서 국가 경쟁력을 유지하기 위한 자원전략국의 역할을 강조한다.

기후변화 와 탄소중립, 에너지 전환이 세계 산업질서를 바꾸면서 핵심광물 이 국가 경쟁력을 좌우하는 전략자원으로 떠오르고 있다. 핵심광물 공급망을 둘러싸고 경쟁이 심화되는 가운데 전문 인력 양성과 같은 대응 전략이 필요하다는 목소리가 나온다. 30일 윤성택 고려대 연구부총장은 허철호·김성용 한국지질자원연구원 박사와 함께 『 기후변화 와 핵심광물: 탄소중립 시대, 대한민국의 생존 전략』을 최근 출간했다고 밝혔다.

책은 태양광·풍력 발전 확대와 전기차 보급으로 전력망·배터리·모터 제조에 다양한 금속·광물이 사용된다고 설명한다. 국제에너지기구(IEA)는 전기차 한대가 내연기관 자동차보다 약 6배 많은 광물을 필요로 한다고 평가했다. 산업화 시대에 쓰인 화석연료는 석탄·석유·천연가스를 지속 채굴하고 연소하는 것이 핵심이었던 반면 친환경 시대에는 태양광 패널과 풍력터빈, 송전망과 같은 장치를 제조하기 위해 많은 광물을 투입한 뒤 장기간 사용하는 구조다.

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윤성택 부총장은 "최근 핵심광물 경쟁이 단순히 어느 나라에 광산이 있는지를 따지는 문제에서 벗어나고 있다"며 "광물을 정련·가공하고 첨단 소재로 만드는 기술력까지 국가 경쟁력을 좌우하는 '기정학(Techpolitics)' 시대가 열리고 있다"고 설명했다. 윤 부총장은 핵심광물 확보 전략의 전제조건으로 자원 분야 전문인력 양성을 꼽았다. 그는 "국내에서는 지난 20~30년간 광산 개발과 자원 탐사 산업이 위축되면서 관련 인력 생태계가 사실상 무너졌다"며 "신규 탐사부터 채굴·정련·가공, 재활용까지 광물자원 전주기를 담당할 전문 인력을 체계적으로 육성해야 한다"고 말했다.