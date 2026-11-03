kt wiz 대니엘, 한국시리즈 1차전 6이닝 7탈삼진 호투로 8-7 승리 견인

kt wiz의 대니엘이 한국시리즈 1차전에서 6이닝 7탈삼진, 3실점 활약으로 팀의 8-7 승리를 이끌었다. 수원에서 보여준 강속구와 체인지업으로 삼성 타선을 압도하며 시리즈 시작을 견인했다.

kt wiz 의 선발 투수 대니엘이 2026 KBO 리그 한국시리즈 1차전서 맹활약하며 팀을 승리로 이끌었다. 대니엘은 3일 경기도 수원의 케이티위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 경기에서 6이닝 동안 7개의 삼진을 잡으며 kt wiz 의 8-7 승리를 견인했다.

대니엘의 압도적인 수위와 호투 내용

대니엘은 6이닝 동안 5개의 안타와 1개의 홈런만 허용하는 것으로 상대 타선을 효율적으로 처리했다. 특히 37개의 탈삼진을 기록하며 피안타율 0.186이라는 낮은 수치를 기록했다. 이 과정에서 4점의 자책점만 허용해 팀의 방어율을 낮추는 데 결정적인 역할을 했다.

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특히 대니엘은 5월 이후 수원에서 마운드에 올랐을 때 31이닝 동안 홈런을 맞지 않으며 안정된 제구력을 보여준 바 있다. 이 기록은 0.186의 피안타율과 37개의 탈삼진, 4점의 자책점으로 이어졌으며, 이는 상대 타선을 압도하는 수준의 성과다.

삼성 타선의 데이터 대입과 실제 경기 흐름

삼성 라이온즈의 타자들은 포스트시즌 5차전까지 치열한 혈투를 펼치며 타격감을 끌어올린 상태다. 그러나 이들은 한국시리즈 첫 경기에서 대니엘의 공을 실전에서 직접 상대하게 되면서 데이터에만 의존하던 부담을 안게 되었다.

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이 감독의 전략은 적중했다. 1회초 대니엘은 김지찬에게 내야 안타를 내주고 구자욱을 삼진 처리하는 등 안정적으로 이닝을 마무리했다. 이 과정에서 김지찬의 도루를 저지하며 위기를 넘긴 것은 승패를 가르는 중요한 순간이었다.

7회 역전 홈런과 승부의 갈림새

경기 중반부에는 변수가 발생했다. 대니엘은 7회초 구자욱에게 2점 홈런을 맞으며 점수가 쫓겼다. 이어 르윈 디아즈에게 단타를 허용하는 실수를 저질렀고, 이 타구가 득점으로 연결되면서 대니엘은 마운드를 내려왔다.

디아즈의 득점으로 자책점이 3점으로 늘어났지만, kt wiz는 8-7로 앞서며 승리를 지켰다. 대니엘은 정교한 제구력과 마구 가까운 체인지업을 앞세우며 kt wiz의 정규시즌 1위 등극에 마침표를 찍은 중요한 경기를 치렀다.

정규시즌 미대결 팀의 첫 맞대결 양상

정규시즌 동안 단 한 번도 마주치지 않았던 두 팀은 한국시리즈를 통해 처음으로 맞대결을 펼쳤다. 수원에서 보여진 kt wiz의 안방 강세는 한국시리즈 첫 판에서도 그대로 이어졌다.

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대니엘의 호투는 kt wiz가 한국시리즈 시작을 좋은 형태로 알린 것으로 평가된다. 팀은 7전 4승제의 시리즈에서 첫 승을 거두며 심리적 우위를 점했다.